কাজিৰঙাত বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ মন্ত্ৰী-বিধায়ক-সাংসদৰ সৈতে পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা ৷ কাজিৰঙাৰ অভিজাত আৰু বিলাসী ৰিজ'ৰ্ট "বৰগছ"ত অনুষ্ঠিত এই পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিত্ৰজোঁটৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কসকলৰ বিগত এবছৰীয়া কামৰ খতিয়ান লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (First anniversary of Himanta Biswa government) । ইয়াৰ মাজতে কা’ৰ প্ৰসংগ উলিয়াই মন্ত্ৰী পিযুষ হাজৰিকাই ক’লে কা’ৰ নামত আছুৱে বৰ্বৰভাৱে আন্দোলন কৰিছিল ৷ চাওক চৰকাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ এই সময়চোৱাত মন্ত্ৰী গৰাকীৰ লগতে শাসক পক্ষৰ একাংশ বিধায়কৰ মন্তব্য (MLA's reaction on first anniversary of Himanta government) ৷