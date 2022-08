.

বৰপেটাত মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছাই উত্তোলন কৰিলে স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা Published on: 3 hours ago

বৰপেটাত ৰাজ্যৰ সমবায় আৰু শক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছাই(Minister for Cooperatives and Energy Nandita Garlosa) দেশৰ ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে(76th Independence day of India) ৷ পতাকা উত্তোলনৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বহীদ বেদীৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে শ্বহীদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে ৷ পতাকা উত্তোলনৰ পিচতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰদান কৰা ভাষণত জিলাখনৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে ৷ ইয়াৰ পিচতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ লগতে গৃহৰক্ষী বাহিনী, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ৰ এন চি চি কেডেট আৰু স্কাউট-গাইডৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে ৷ বৰপেটা আৰক্ষীৰ বাইক ৰাইডাৰ্ছ'ৰ কৌশল প্ৰদৰ্শন আছিল এইবাৰৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ বিশেষ আকৰ্ষণ ৷ অনুষ্ঠানত বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰতীকপট প্ৰদৰ্শনৰ পিচতে বৰপেটাৰ বিবিধ সত্ৰীয়া- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰা হয় (76th independence day celebration in Barpeta) ৷