.

বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানা জ্বলোৱা কাণ্ডক লৈ মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া Published on: 29 minutes ago

Koo_Logo Versions

বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানা দুৰ্বৃত্তই জ্বলোৱাৰ পাছতেই এই ঘটনাক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ(Police station burnt by miscreants in Batdraba) । এই ঘটনাক লৈ মৰাণত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মহনে(Minister Jogen Mohan reacts on Batadrava incident) । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰেই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । এনে কাৰ্য অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । চৰকাৰে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এনে কাৰ্য কোনো লোকৰ উচতনিৰ বাবে কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ইতিমধ্যেই তদন্ত আৰম্ভ হৈছে ।