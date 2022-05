.

মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ দেহৰক্ষী জোৱানৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত (Minister Atul Bora's Convoy Meets With Accident) ৷ লংকা-নগাওঁ সংযোগী 54 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৰবহাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় বাহনখন (Accident occurred at NH-54 at Barbaha ) ৷ উল্লেখ্য যে, মন্ত্ৰী অতুল বৰাই শংকৰদেৱ নগৰস্থিত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ হোজাইৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ জিলা উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক, জিলা উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ লগত জিলাখনৰ বান সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ আহিছিল । এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত প্ৰেমেশ্বৰ বৰা,ধৰণি শইকীয়া,ভৰত চন্দ্ৰ বৰা আৰু মজমুল আহমেদ নামৰ চাৰিজন দেহৰক্ষী জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আহত লোককেইজনক ততাতৈয়াকৈ জোৰাপুখুৰীস্থিত হোজাই জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷