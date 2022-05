.

হোজাইত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ললে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

বিগত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণত বিপৰ্যস্ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত । বানত ককবকাইছে বহু অঞ্চলৰ লোকে(Flood situation become critical in Assam) । হোজাইটো বানৰ ফলত হৈছে বিস্তৰ ক্ষতি(Hojai effected by flood) । মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি হোজাইৰ জিলাৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে হোজাইত উপস্থিত হয় অসমৰ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা(Agriculture Minister Atul Bora in Hojai) । জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত বান পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছতেই হোজাইৰ কেইবাটাও প্লাৱিত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে । অসমৰ চৰকাৰখন এই বান পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছে, এই বাৰ্তাৰে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক এই পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনকো সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাই মন্ত্রী গৰাকীয়ে ।