Gunotsav Assam 2022 : কলিয়াবৰৰ দুখনকৈ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ Published on: 2 hours ago

ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহত আৰম্ভ হৈছে গুণোৎসৱ (Gunotsav Assam 2022)। তিনিটা পৰ্যায়ত হ'বলগীয়া গুণোৎসৱৰ প্ৰথম পৰ্যায় বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । গুণোৎসৱৰ প্ৰথমটো দিনৰে পৰা বিভিন্ন বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিছে ৰাজ্যৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে । তৃতীয় দিনাও ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা উপস্থিত হ'ল কলিয়াবৰৰ দুখনকৈ বিদ্যালয়ত (Atul Bora at Kaliabor for Gunotsav)। কলিয়াবৰৰ কুঠৰী চৰকাৰী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ গুণোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । গুণোৎসৱত অংশ লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ বুজ লয় । শিক্ষক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ লগতো মত বিনিময় কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ নৃত্যৰ অনুষ্ঠানো উপভোগ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ইয়াৰ পাছত কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ একমাত্ৰ আদৰ্শ শিক্ষানুষ্ঠান কুঁৱৰীটোল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ো পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই (Minister Atul Bora visited two schools in Kaliabor)। এইবাৰ শিক্ষকৰ ৰূপত দেখা গ'ল মন্ত্ৰী বৰাক । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞান দিলে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ।