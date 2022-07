.

যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়াৰ উচ্ছেদ নচলিব : নিখিল ভাৰত কৃষক সভা-কৃষক মহাসভা Published on: 9 minutes ago

Koo_Logo Versions

মঙলবাৰে প্ৰতিবাদত উত্তাল কলিয়াবৰ তিনিআলি ৷ কলিয়াবৰ দেওচুৰ আৰু হাতীমূৰা অঞ্চলক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ প্ৰতিবাদত নামিল নিখিল ভাৰত কৃষক সভা আৰু কৃষক মহাসভা, অসমৰ নেতৃত্বত শতাধিক ৰাইজৰ (Nikhil Bharat Krishak Sabha protest at kaliabor)। লগতে যুগ-যুগ ধৰি বসবাস কৰা সেই অঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদ নকৰিবলৈ এক প্ৰকাৰে প্ৰশাসনক সকীয়নি প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷ এই প্ৰতিবাদৰ অন্তত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মহকুমাধিপতিৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ এখনি স্মাৰকপত্ৰও প্ৰেৰণ কৰে (Memorandum issued against reserve forest at Kaliabor)৷ যদিহে ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ মানি নলয়, তেন্তে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰো এক প্ৰকাৰে হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷