Me-Dam-Me-Phi 2022: গোলাঘাটত মে-ডাম-মেফি উদযাপন Published on: 15 minutes ago



সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গোলাঘাটতো অনুষ্ঠিত কৰা হয় মে-ডাম-মেফি (Me dam me phi in Golaghat) । গোলাঘাটৰ ৰাঙলী আইদেউ মৈদামত সম্পূৰ্ণ টাই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি স্মৰণ কৰা হয় পুলিন পুথাও সকলক (Me dam me phi is one of important festival observed by Tai Ahom) । গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়িকা তথা বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে মে-ডাম-মেফিত অংশগ্ৰহণ কৰি উপৰিপুৰুষ সকলক স্মৰণ কৰাৰ লগতে মৈদামত এটা অতিথিশালা শুভ উদ্বোধন কৰে (Minister Ajanta Neog attends Me dam me phi in Golaghat) । চাওলুং চ্যুকাফাৰ প্ৰতিও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ আগন্তুক ৰাজ্যৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু অগপই মিত্ৰতাৰে নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যত মিত্ৰজোঁটে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ’ব বুলি জনালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । উল্লেখ্য যে, ৰাঙলী আইদেউ মৈদামত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে মে-ডাম-মেফি ৷