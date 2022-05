.

ডিমা হাছাওত অগ্নিকাণ্ডত ক্ষতিগ্ৰস্ত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান

ডিমা হাছাওত সংঘটিত হোৱা এক অগ্নিকাণ্ড(Massive fire at Dima Hasao) ত চাৰখাৰ হয় চাৰিখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ৷ মঙলবাৰে কাহিলিপুৱাতে নিম্ন হাফলঙত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড(Fire breaks out at lower haflong)ৰ ঘটনা ৷ জুইৰ লেলিহান শিখা অঞ্চলটোত বিয়পি পৰাৰ পূৰ্বেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ৷ জানিব পৰা মতে, জুই লগাৰ পিচতে স্থানীয় ৰাইজে নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলাই যদিও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানকেইখনত মজুত থকা সামগ্ৰীসমূহ ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে জুই ৷ অৱশ্যে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত কিমান পৰিমাণৰ সামগ্ৰীৰ ক্ষতিসাধন হৈছে, তাক জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷ স্থানীয় লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, বৈদ্যুতিক শ্ব’ৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হয় ৷