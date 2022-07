.

Published on: 4 hours ago

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চচলৰ চাইবাবা মন্দিৰলৈ যোৱা পথৰ পালাচিয়া পাৰ্ক এপাৰ্টমেন্টত শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগত সংঘটিত হয় এক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা(Massive fire at Chachal in Guwahati) । জানিব পৰা মতে এপাৰ্টমেন্টটোৰ ব্লক-২ৰ ষষ্ঠ মহলাত জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাত এপাৰ্টমেন্টটোৰ আৱাসীসকলৰ মাজত হুৱা-দুৱা লাগে । কম সময়ৰ ভিতৰত জুয়ে ঘৰটোৰ চৌদিশে আৱৰি ধৰাত এপাৰ্টমেন্টটোৰ আৱাসিকসকলে ফায়াৰ এক্মটুংগুইছাৰৰে জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও জুই নিৰ্বাপন কৰাত ব্যৰ্থ হয় । কিছুসময়ৰ পাছতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ কেইবাখনো বাহন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় ৷ অৱশ্যে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ঘৰটোৰ গৰাকী ত্ৰিবেণী বুঢ়াগোঁহাইৰ ঘৰৰ এচি,ফ্ৰিজ,ৱাচিং মেছিন,টিভিকে ধৰি প্ৰায় সকলো সামগ্ৰী ভস্মীভুত হয় ৷ বৈদ্যুতিক চৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত কেইবালক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি জাহ যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে(Property worth lakhs of rupees destroyed in fire) ।