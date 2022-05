.

Viral video : সুৰাৰ ৰাগিত ডিঙিত সাপ মেৰিয়াই বিহুগীত জুৰিলে এজনে Published on: 1 hours ago

ডিঙিত সৰ্প, মুখত বিহুগীত । টিংখাঙৰ এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য (Viral video of snake dance)। এডাল সাপ ডিঙিত মেৰিয়াই ল’লে এজন সুৰামত্ত লোকে । ডিঙিত সাপ মেৰিয়াই বিহুগীত গাই থকা শিহৰণকাৰী দৃশ্য এতিয়া ভাইৰেল হৈছে চ’ছিয়েল মিডিয়াত (Man dances bihu with snake wrapped around his neck) ৷