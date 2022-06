.

মাজুলীৰ ৰঙাচাহী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত শনিবাৰে মাজুলী জিলা বিজেপিয়ে পালন কৰে ক'লা দিৱস(Majuli district BJP observe Black Day) । মাজুলী জিলা বিজেপিৰ এই অনুষ্ঠানত লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা(MP of Lakhimpur present at Majuli) উপস্থিত থাকি ভাষণ প্ৰদান কৰে ৷ ক'লা দিৱস অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সাংসদগৰাকীয়ে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 1975 চনৰ ঘোষণা কৰা জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ 'ক'লা আইন'ৰ(Black Day of Indian democracy) বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰে ৷ তেওঁ লগতে এই আইনখনৰ ওপৰত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই ৷ অনুষ্ঠানটোত মাজুলী জিলাৰ বিধায়ক ভূৱন গামকে(Majuli MLA Bhuban Gam) ধৰি মাজুলী জিলা বিজেপিৰ বহুকেইজন বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে ।