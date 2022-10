.

Durga Maha Ashtami 2022: মহা অষ্টমীত জনসমূদ্ৰত পৰিণত জোনাইৰ প্ৰতিখন পুজামণ্ডপ Published on: 56 minutes ago

Koo_Logo Versions

আজি মহাষ্টমী (Maha Ashtami of Durga Puja 2022)৷ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে জোনাইতো অতি ধুমধামেৰে উদযাপন কৰা হৈছে শাৰদীয় দূৰ্গা পূজা (Durga Puja at Jonai) ৷ জোনাইৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত মহাষ্টমী উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ আগমন পৰিলক্ষিত হৈছে (Maha Ashtami Celebrations At Various Mandaps) ৷ উল্লেখ্য যে, মহাষ্টমীৰ এই দিনটোত দূৰ্গা দেৱীৰ অষ্টম ৰূপ মহাগৌৰীক পূজা কৰা হয় (Durga Maha Ashtami 2022) । পৌৰাণিক বাখ্যা অনুসৰি, কঠোৰ তপস্যা কৰি দেৱী দূৰ্গাই গৌৰ বৰ্ণ প্ৰাপ্ত কৰিছিল বাবে তেওঁ মহাগৌৰী হিচাপে জনাজাত হৈ পৰে । শাস্ত্ৰ অনুসৰি দেৱী মহাগৌৰীৰ পূজা কৰিলে ভক্তসকলে ধন, ঐশ্বৰ্য বৃদ্ধি আৰু সুখ সাধন হয় । দেৱী মহাগৌৰীৰ ৰূপ বহুত শান্ত আৰু সৌম্য হয় । তেওঁৰ পূজা কৰিলে মনত পবিত্ৰতা অব্যাহত থকাৰ লগতে ভক্তসকলৰ সকলো মনোকামনা পূৰ্ণ হয় ৷