Zubeen Garg hospitalized: জুবিন গাৰ্গ অসমৰ সম্পদ, ৰাইজৰ মাজলৈ সোনকালে সুস্থ হৈ আহিব: লুৰিণজ্যোতি গগৈ Published on: 3 hours ago

‘‘জুবিন গাৰ্গ অসমৰ সম্পদ, ৰাইজৰ মাজলৈ সোনকালে সুস্থ হৈ আহিব’’ এই বুলি মন্তব্য কৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ৷ নৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ অসুস্থতাৰ খবৰ ল'বলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হাস্পতালত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ উপস্থিত হৈ চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি উল্লেখ কৰে (Lurinjyoti Gogoi racts on Zubeen Garg's health) । ইয়াৰ ওপৰিও জুবিন গাৰ্গ অসমৰ সম্পদ, সুস্থ হৈ ৰাইজৰ হকে কাম কৰিবলৈ ৰাইজৰ মাজলৈ সোনকালে আহিব বুলি মন্তব্য কৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে । উল্লেখ্য যে, ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গ (Zubin Garg admitted to Sanjeevani Hospital in Dibrugarh)। বাথৰুমত পিছলি পৰি মূৰত আঘাত পাইছিল জুবিন গাৰ্গে । সম্প্ৰতি বিপদমুক্ত শিল্পীগৰাকী । জুবিন গাৰ্গৰ মূৰত পাঁচটাকৈ চিলাই পৰিছে । ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এয়াৰ এম্বুলেঞ্চযোগে গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হৈছে জুবিন গাৰ্গক ৷ বিমান বন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে লৈ গৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ব জুবিন গাৰ্গক (Zubeen Garg injured)।