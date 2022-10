.

Former CM Tarun Gogoi's birthday: নলবাৰীত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ 89 তম জন্মদিন পালন Published on: 1 hours ago

আজি ৰাজ্যৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ 89তম জম্মদিন (89th birthday of late Former CM Tarun Gogoi) ৷ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সামন্তৰালকৈ নলবাৰীতো অসমৰ জনপ্ৰিয় নেতাগৰাকীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰা হৈছে (Tarun Gogoi birthday celebrated in Nalbari) ৷ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ জম্মদিন (Former chief minister Tarun Gogoi birthday) উপলক্ষে ফেনচ ক্লাৱ, নলবাৰীৰ উদ্যোগত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি এক বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰা হয় ৷ অনুষ্ঠানটোত প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে পূৱ বনগাঁৱৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ৰবিন বৰ্মনে ৷ ওৱাজেদ আলীৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত বিভিন্ন জন লোকে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ জীৱন আলোকপাত কৰে ৷