কাকপথাৰ দপথাৰত সেনা-আৰক্ষী আৰু আলফা(স্বা)ৰ মাজত হোৱা গুলীচালনাত নিহত হয় আলফা(স্বা)ৰ সদস্য জ্ঞান অসম ওৰফে সন্তোষ গগৈ (ULFA I cadre dead in an encounter in Tinsukia) ৷ দেওবাৰে শদিয়াৰ বচা গাঁৱৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় সন্তোষ গগৈৰ নশ্বৰ দেহ ৷ তাৰ পাচতে গায়ন বায়নেৰে সন্তোষ গগৈৰ নশ্বৰ দেহ আদৰি নি শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় ৷ শদিয়াৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি বিদায় দিয়ে সন্তোষ গগৈক ৷ উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে আলফা(স্বা)য়ে জ্ঞান অসম ওৰফে সন্তোষ গগৈক অমৰ মৃতক হিচাপে ঘোষণা কৰিছে (ULFA I declares Gyan Assam 'Amar mritak' killed at Kakpathar) ।