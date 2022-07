.

সমগ্ৰ দেশতে বিজেপি দলৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা বাঢ়িছে: দিগন্ত কলিতা Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

ভাৰতত বিজেপি দলৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা বাঢ়িছে, কংগ্ৰেছ দলেও বিজেপিক সমৰ্থন কৰক ৷ আনকি বিৰোধী শূণ্য হোৱাটোও বিচাৰিছে আমাৰ বিজেপি দলে(BJP wants zero opposition) । বুধবাৰে কমলপুৰত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এখন বিদ্যালয়ৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি(MLA Diganata Kalita Present at Kamalpur) এনেদৰে মন্তব্য কৰে কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই ৷ উল্লেখ্য যে, বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰয়োজন হ'লে NDA ক সমৰ্থন কৰিব বুলি কৰা মন্তব্যক লৈ বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে, ভাৰতবৰ্ষত বিজেপি দলৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ আস্থা বাঢ়িছে ৷ প্ৰধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নেতৃত্বত তৃতীয়বাৰৰ বাবে ২০২৪ চনত পুনৰ বিজেপি আৰু সহযোগী দলৰ এখন সফল চৰকাৰ গঠন হ'ব ৷