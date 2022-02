.

Motorcycle thief arrested: চুৰি হোৱা মটৰচাইকেলৰ সম্ভেদ দিলে গেৰেজৰ মালিকে Published on: 45 minutes ago



কাকপথাৰত চোৰে চুৰি কৰা বাইক গেৰেজলৈ নি আলহী হ’ল ৰঙা ঘৰৰ ৷ গেৰেজৰ মালিক আৰু এজন স্থানীয় যুৱকৰ তৎপৰতাত কাকপথাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় দুটাকৈ চোৰক (Kakopothar police arrested two thieves) ৷ সোমবাৰে নিশা অভিযান চলাই কাকপথাৰ আৰক্ষীয়ে চোৰসহ চুৰিহোৱা মটৰচাইকেলখন উদ্ধাৰ কৰে (motorbike thief arrested at kakopothar) ৷ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত কাকপথাৰ কুমচাং ৫নং তিনিআলিৰ এটা গেৰেজত AS 23 R 1778 নম্বৰৰ চুৰি হোৱা মটৰচাইকেলখন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতেই ৰুমাইগাভৰুৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই ১নং ৰুমাইগাভৰুৰ পৰা তৰুণ গড়(27) আৰু ৫নং ৰুমাইগাভৰুৰ পৰা নুৱেল খাৰিয়া(30) নামৰ গভাইট চোৰ দুটাক আটক কৰে (Kakopothar police arrested motorcycle thief gang) ৷ কাকপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত চোৰ দুটাৰ পৰা অধিক তথ্য লাভৰ বাবে সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ৷