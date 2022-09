.

সাংবাদিক আক্ৰমণৰ ঘটনাক গৰিহণা জাফাৰ Published on: 19 hours ago

গুৱাহাটীত সাংবাদিক বনজিৎ ঠাকুৰীয়াক আক্ৰমণৰ ঘটনাক জাফাই (জাৰ্নেলিষ্ট এচ'চিয়েছন ফৰ আছাম) তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছে (Bongaigaon JAFA protest) । জাফাৰ তৰফৰ পৰা কেন্দ্ৰীয়ভাৱে বঙাইগাঁৱত সাংবাদিক আক্ৰমণৰ ঘটনাক বিৰোধিতা কৰি ক’লা বেজ পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সাংবাদিক সকলে ৷ এই সাংবাদিক আক্ৰমণত জড়িত অপৰাধীৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীৰে বঙাইগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে সাংবাদিকসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক প্ৰদান কৰে (Journalist attack in Guwahati)। জাফাৰ সভাপতি অভিদিপ চৌধুৰীয়ে চৰকাৰক কটাক্ষ কৰি কয় প্ৰতিবাৰেই আমি সাংবাদিক আক্ৰমণৰ ঘটনাক গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ জনাওঁ, কিন্তু পুনৰাবৃত্তি হৈয়েই থাকে (Attack on journalist in Assam)। সাংবাদিক আক্ৰমণত জড়িত অপৰাধীয়ে শাস্তি নাপায় । চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ।