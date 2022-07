.

Mig-21 crash in Rajasthan: ৰাজস্থানৰ বাৰমেৰত মিগ-২১ যুঁজাৰু বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত Published on: 13 minutes ago

Koo_Logo Versions

ৰাজস্থানৰ ভাৰত-পাকিস্তান সীমান্তৰ বাৰমেৰ জিলাত বৃহস্পতিবাৰে নিশা ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ যুঁজাৰু জেট মিগ বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়(MiG-21 fighter aircraft crashes in Rajasthan) । বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পাছতেই অগ্নিৰ লেলিহান শিখাই ছানি ধৰে আৰু যুঁজাৰু বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষ প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ এলেকাত ছিটিকি পৰে(Fighter plane crash in Barme) ৷ মিগ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনাই গাঁওবাসীৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল । তথ্য অনুসৰি, ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ যুঁজাৰু বিমানখন বাৰমেৰ জিলাৰ বাইতু আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভিমৰা গাঁৱত নিশা প্ৰায় ৯ বজাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই আৰক্ষী, জিলা প্ৰশাসনৰ দল আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলায় । ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ বিষয়াও ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হোৱাৰ কথা জানিব পৰা হৈছে । বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই পাইলটজনৰ বিষয়ে(Indian Air Force fighter plane MiG crash in Rajasthan) ৷