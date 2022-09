.

গেলাবিলৰ পৰা জব্দ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা শিল-বালি ডাম্পাৰ Published on: 2 hours ago

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে দুৰ্নীতি তথা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ৷ শনিবাৰে ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাট আঞ্চলিক বন বিভাগে চলাই এক অভিযান ৷ এই অভিযানত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গেলাবিলৰ পৰা অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা শিল-বালি কঢ়িয়াওৱা দুখন ডাম্পাৰ জব্দ কৰে (Dumper seized at Rowta Udalguri) ৷ বন বিভাগে জব্দ কৰা ডাম্পাৰ দুখনৰ নম্বৰ হৈছে AS 27 C 7822 আৰু AS 14 A C 1556 ৷ বন বিভাগে জানিবলৈ দিয়া মতে, ডাম্পাৰ দুখনে চালান বিহীনভাৱে বালি কঢ়িয়াইছিল । ইতিমধ্যে ডাম্পাৰ দুখন জব্দ কৰি মাজবাট আঞ্চলিক বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ আহে বন বিভাগে ।