কামপুৰ পটিয়াপামত বনবিভাগৰ অভিযান Published on: 3 hours ago

কামপুৰ পটিয়াপামত বনবিভাগৰ অভিযান (Forest department raids in Kampur) । আভিযানত এখন মিনি ট্ৰাকৰ সৈতে বহুখিনি চেগুনৰ কুন্দা জব্দ কৰে কামপুৰ বন বিভাগে (Illegal timber seized in Kampur) । এখন মিনিট্ৰাকত যমুনাখৰ পৰা কামপুৰ অভিমুখে লৈ আনি আছিল চেগুনৰ কুন্দা খিনি (Illegal supply of timber) । বন বিষয়াক উপযুক্ত চালান দেখুৱাব নোৱাৰাৰ বাবেই জব্দ কৰে কাঠৰ কুন্দাৰ সৈতে মিনি ট্ৰাকখন । বৰ্তমানে কামপুৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ৰখা হৈছে গাড়ীখন ।