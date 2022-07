.

Illegal Liquor Seized: বাক্সাত অবৈধ বিলাতী সুৰা জব্দ

বাক্সা জিলাৰ বৰমা আৰক্ষীৰ অভিযানত বুধবাৰে জব্দ কৰা হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ বিলাতী সুৰা(Illegal Liquor Seized in Baksa) ৷ AS 01 FA 7511 নম্বৰৰ এখন অল্ট' বাহনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এই সুৰাখিনি (Illegal liquor seized from Alto Car) ৷ ইফালে, অল্ট' বাহনখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে সুৰাসহ জয়ন্ত শৰ্মা নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, সুৰাখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 26 হাজাৰ টকা ৷ কোনো অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈ যুৱকজনে সুৰাখিনি আনিছিল কদমতল চ'কৰ ড'লফিন ৱাইন চ'পৰ পৰা । বৰ্তমান এই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দিতুমণি গোস্বামীয়ে।