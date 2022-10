.

Protest at Lamding: মজদুৰ ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল লামডিং Published on: 26 minutes ago

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হঠকাৰী কিছু সিদ্ধান্ত তথা নতুন পেঞ্চন আঁচনি বাতিল কৰি পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি পুনৰ প্ৰচলন কৰাৰ দাবীৰে বুধবাৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰেলনগৰী লামডিঙতো উত্তৰ-পূৱ সীমান্ত ৰে'লৱেৰ মজদুৰ ইউনিয়নৰ লামডিং শাখাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে(NF Railway Majdur Union Protest at Lamding) ৷ পুৱাৰে পৰা ৰে'ল কৰ্মচাৰীসকলে লামডিং ৰে'লৱে মাণ্ডলিক প্ৰৱন্ধকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অনশনত বহাৰ লগতে প্ৰতিবাদেৰে উত্তাল কৰি তোলে কাৰ্যালয়ৰ চৌহদ(Protests against new pension policy) ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি, ৰে'লৱেৰ ব্যক্তিগতকৰণ, নতুন পেঞ্চন আঁচনি বাতিল কৰি পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি বাহাল ৰখা আদি বিভিন্ন দাবীৰে প্ৰতিবাদস্থলী উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷