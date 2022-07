.

Anti Drugs Mission: মহানগৰীত কোটি টকাৰ ফেঞ্চিডাইল জব্দ Published on: 4 hours ago

Koo_Logo Versions

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে অসম আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান(Anti Drugs Mission) । এইবাৰ মহানগৰীত উদ্ধাৰ হ'ল বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ৷ সোমবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তৰ নেতৃত্বত গড়চুক আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ফেঞ্চিডাইল(Huge amount of Phensedyl seized at Guwahati)। যাৰ বজাৰ মূল্য 1 কোটি টকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে(1 Crore of Phensedyl seized) ৷ UP 21 BN 8713 নম্বৰৰ ১০ চকীয়া বাহনেৰে সৰবৰাহকাৰীয়ে চাবোনৰ কাৰ্টনৰ মাজেৰে পাঞ্জাৱৰ পৰা মহানগৰীৰ মাজেৰে মণিপুৰলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখনৰ চালক মগিছ আৰু হেণ্ডিমেন লোওচানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে চাবোনৰ কাৰ্টনৰ পৰা ২০ হাজাৰ বটল ফেঞ্চিডাইল জব্দ কৰে ৷