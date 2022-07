.

Phensedyl seized at Badarpur: বদৰপুৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ ফেঞ্চিডাইল জব্দ Published on: 8 minutes ago

Koo_Logo Versions

বদৰপুৰ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা । কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত জব্দ নিষিদ্ধ ফেঞ্চিডাইল (Drugs seized at Badarpur) ৷ সোমবাৰে কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ আৰক্ষীয়ে বদৰপুৰৰ পেট্ৰ'ল পাম্পৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত অভিযান চলাই জব্দ কৰে এখন ফেঞ্চিডাইল ভৰ্তি ট্ৰিপাৰ বাহন(Huge amount of Phensedyl seized at Badarpur) ৷ যাৰ মূল্য 50 লাখ টকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে ৷ আৰক্ষী বিষয়া চন্দন গোস্বামীৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে চলাইছিল এই অভিযান ৷ জব্দকৃত ট্ৰিপাৰ বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS ১১ CC ০৯১৯ ৷