.

কৰিমগঞ্জৰ চূড়াইবাড়িত গাঞ্জাসহ দুজনক আটক Published on: 30 minutes ago

Koo_Logo Versions

নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰখা অভিযানত পুনৰ সফলতা লাভ কৰিলে কৰিমগঞ্জৰ অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ চূড়াইবাড়ি আৰক্ষীয়ে (Huge amount of Ganja seized at Karimganj)৷ এইবাৰ কৰিমগঞ্জৰ অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ চূড়াইবাড়ি আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হ'ল 55 লাখ টকাৰ গাঞ্জা । জানিব পৰা মতে, ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যৰ আগৰতলাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ পথত আৰক্ষীৰ তালাচীত জব্দ কৰা হয় উক্ত গাঞ্জাখিনি ৷ 44 টা পেকেটত মুঠ 550 কেজি গাঞ্জা জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ AS01 MC 8323 নম্বৰৰ ট্ৰাকত সৰবৰাহৰ বাবে নিয়া হৈছিল গাঞ্জাখিনি । উক্ত গাঞ্জাখিনিৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে দুজন চালকক(Two arrested in with Ganja) ৷ ইতিমধ্যে এনডিপিএছ এক্টত আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ।