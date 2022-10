.

দৰঙৰ দলগাঁৱত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত । দেওবাৰেও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গাঞ্জাসহ আটক কৰে এজনক(One arrested with Ganja) । জব্দ কৰে ২৩ কিলো ৩৫০ গ্ৰাম গাঞ্জা(Huge amount of cannabis seized in Dalgaon) । দলগাঁও আৰক্ষীয়ে এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই চুকাবাহিৰ পৰা গাঞ্জাসহ আমিৰুল ইছলাম নামৰ যুৱক এজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় । যোৱা নিশা প্ৰায় ৮-৩০ বজাত এখন চাইকেলেৰে গাঞ্জা কঢ়িয়াই অনা অৱস্থাত দলগাঁও থানাৰ আৰক্ষীয়ে চুকাবাহিত গাঞ্জাসহ আটক কৰে আমিৰুল ইছলামক (ganja seized in dalgaon) । ধৃত আমিৰুলৰ ঘৰ ওদালগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত মেধি পাৰাত ।