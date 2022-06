.

আগৰ দৰে নাথাকিব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মানদণ্ড: মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা Published on: 15 minutes ago

অহা ৭ জুনত ঘোষণা হ’ব লগা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত মতপোষণ কৰি অনাগত বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মানদণ্ড আগৰ দৰে নাথাকিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাতহে প্ৰকৃত মান নিৰ্ণয় কৰা হ’ব (HSLC quality not to be same as before says Assam CM) বুলি শনিবাৰে কাৰ্বি পাহাৰৰ 26নং দূৱাৰ বাগৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দেইথৰ চেমচন চিং ইংতি মুকলি মঞ্চত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থাকি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 26নং দুৱাৰ বাগৰি সমষ্টিৰ প্ৰাথী ৰিচাদ টকবিৰ হৈ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ শেহতীয়াকৈ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ (KAAC election 2022) লগত সংগতি ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰ্বি আংলঙৰ কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে (Himanta Biswa Sarma in Karbi Anglong)। ইফালে শনিবাৰৰ সভাত উপস্থিত থাকি কাৰ্বি পাহাৰত BJP দলে জয় লাভ কৰাটো নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷