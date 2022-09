.

ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি Published on: 40 minutes ago

Koo_Logo Versions

হোজাই ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ(Protest in Rabindranath Tagore University in Hojai) । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূল গেট বন্ধ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ । অসম চৰকাৰ হায় হায়, শিক্ষামন্ত্ৰী হায় হায় ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিবেশ ।পৰীক্ষাত বেক লগা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা পুনৰ মাছুল লোৱাৰ বাবেই সাব্যস্ত কৰিলে এই প্ৰতিবাদ(Protest over re-feeting from backed students) । সকলো বেক পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাছুল মুক্তৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হোৱাৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই মোতায়েম কৰে আৰক্ষী ।