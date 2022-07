.

Assam Youth Olympics 2022: চাইক্লিঙত দুটাকৈ পদক অৰ্জন কৰিলে হীৰা বসুমতাৰীয়ে Published on: 33 minutes ago

বোকাত পদুম ফুলে, এই আপ্তবাক্যশাৰী পুনৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে লখিপুৰৰ হীৰাই ৷ কোনো সা সুবিধা তথা প্ৰশিক্ষণ নোহোৱাকৈয়ে নিজৰ অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে চাইক্লিং কৰি দুটাকৈ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ বুটলিবলৈ সক্ষম হয় লখিমপুৰৰ হীৰা বসুমতাৰীয়ে (Hira won two medals in Olympics) ৷ ৰাজ্যত যোৱা 22 জুলাইৰ পৰা 27 জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হৈ থকা অসম যুৱ অলিম্পিক ২০২২ ত (Assam Youth Olympics 2022)সোণ আৰু ৰূপৰ পদকেৰে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে হীৰাই ৷ লখিমপুৰ জিলাৰ বধাকৰা কুচিয়ামাৰীত ঘৰ হীৰাৰ ৷ 15 কিলোমিটাৰ চাইকেলিং প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক (Hira won gold medal in Olympics) আৰু ৩০ কিলোমিটাৰ চাইকেলিং প্ৰতিযোগিতাত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰে হীৰাই (Hira won silver medal in Olympics) ৷ প্ৰশান্ত বসুমতাৰী কন্যা হীৰা বসুমতাৰী ৷ হীৰা বসুমতাৰী সাফল্যত গৌৰাম্বিত পৰিয়ালৰ লগতে বধাকৰা অঞ্চলবাসী ৰাইজ ৷ হীৰা উভতি অহাৰ পিছতেই ৰাইজবাসীয়ে উষ্ম আদৰণি জনায় অঞ্চলবাসীয়ে ৷