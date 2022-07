.

জোনাইত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

ৰাজ্যত এটাৰ পিছত আন এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ৷ এবাৰ যদি বান আন এবাৰ আকৌ কাল ধুমুহা ৷ বিপদে যেন লগ নেৰা হৈছে মানুহক ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা অহা এজাক ধুমুহাই জোনাইৰ ডেকাপাম, ললাদ, আৰিমৰা তেলাম, গালী আদিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও বাসগৃহ ভাঙি তচনচ কৰে (Heavy strom at Jonai) ৷ এই কালৰূপী ধুমুহা-বতাহে বিদ্যুতৰ খুঁটা আৰু তাঁৰ ছিঙি পৰাত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ব্যাহত হৈ পৰে বিদ্যুৎ সেৱা (Several electricity poles damaged in heavy storm) ৷ ইফালে ধুমুহাৰ ফলত পথত বাগৰি পৰে প্ৰকাণ্ড গছ (Trees topple in a few minutes in Heavy Strom) ৷