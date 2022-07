.

ম’হখুটিত দুই ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট (Heavy fighting between the two parties)। শিশু-মহিলাসহ প্ৰায় ১০জন আহত । ইছমাহিল আলীৰ ঘৰত ছহিদুল ইছলামৰ পৰিয়ালে শিলগুটি মৰাৰ সন্দেহত এই দুৰ্বাদল কাজিয়াৰ সৃষ্টি হয় । ইছমাহিল আলীৰ পৰিয়ালে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই টাঙোন, চোকা অস্ত্ৰ আদিৰে আক্ৰমণ কৰে ছহিদুল ইছলামৰ পৰিয়ালক (many people injured in clash at Dhing) । পুৰুষটো বাদেই, শিশু-মহিলাও সাৰি যোৱা নাছিল এই প্ৰচণ্ড আক্ৰমণত । যাৰ ফলত ছহিদুল ইছলামৰ পৰিয়ালৰ শিশু মহিলাসহ প্ৰায় ১০ গৰাকী লোক গুৰুতৰ ভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । ইয়াৰে ছহিদুল ইছলাম সংকটজনক অৱস্থাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ কাৰিজুল ইছলাম, এমদাদুল হকৰ লগতে মাজেদা খাতুন বৰ্তমান নগাঁৱত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । উল্লেখ্য যে, ইছমাহিল আলীৰ পৰিয়ালে পূৰ্বতেও অঞ্চলটোত বহুকেইটা পৰিয়ালক সৰু কথাতেই মাৰপিট কৰি সন্ত্ৰাস চলোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ । ইতিমধ্যে ধিং আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাত পলায়ন কৰে ইছমাহিলৰ পৰিয়াল । সমগ্ৰ ঘটনাই বৰ্তমানেও তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ ধিং অঞ্চলত ।