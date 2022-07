.

সোণাৰিত প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয় পত্নীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ Published on: 7 hours ago

Koo_Logo Versions

চৰাইদেউ জিলা সোণাৰিৰ নিকটৱৰ্তী মাহমৰাৰ বৰবিলৰ এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকক বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান স্থানীয় ৰাইজৰ (Head Teacher of school of Sonari banned)। বৰবিলৰ ন পাম প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক দুৰ্গা প্ৰসাদ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে পত্নীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ পত্নী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ (Headmaster of sonari accused of harassing his wife)। তথ্য অনুসৰি, প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে দ্বিতীয় পত্নীক শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ চলাই অহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভুক্তভোগী পত্নীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কাকতিবাৰী আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল এক গোচৰ । ইয়াৰ পাচতেই কিছুদিন ধৰি পলাতক অৱস্থাত আছিল অভিযুক্ত শিক্ষকগৰাকী । ইফালে পলাতক প্ৰধান শিক্ষক দুৰ্গা প্ৰসাদ বৰুৱাই বৃহস্পতিবাৰে বিদ্যালয়ত যোগদান কৰিবলৈ আহে ৷ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ক্ষোভিত স্থানীয় ৰাইজে শিক্ষকগৰাকীক বাধা প্ৰদান কৰে ।