কলগাছিয়াত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ (Growing theft incidents at kalgachia in Barpeta) ৷ বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ অঞ্চলত বিগত কেবাদিনো ধৰি সঘনাই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছিল যদিও কিন্তু ধৰা পৰা নাছিল চোৰ ৷ কিন্তু কথাতে কয়, এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ । ঘটনা অনুসৰি, কলগাছিয়াৰ মাজৰচৰ গাঁৱৰ ছাইদুল ইছলাম নামৰ চোৰটোৱে দুমাহ পূৰ্বে কলগাছিয়াৰ মোজাফৰ অলীৰ ঘৰৰ পানী উঠোৱা মটৰটো চুৰি কৰে ৷ দুমাহ পিছত পুনৰ একে ঠাইতে চুৰি কৰিব আহি ৰাইজৰ হাতত হাতে-লোটে ধৰা পৰে ছাইদুল ইছলাম নামৰ চোৰটো (Thief Caught by Public) ৷ লগে লগে ৰাইজে উত্তম মাধ্যম সোধোৱাত (Thief was beaten black and blue by an angry public) ছাইদুল ইছলামে চুৰি কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে ৷ লগতে পানী উঠোৱা মটৰটো ২৫০ টকাত কবাদৰ ডেম্পত বিক্ৰী কৰা বুলি জানিব দিয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, কলগাছিয়াৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা চুৰি কৰি দুবাৰকৈ জেল হাজোতলৈ গৈছিল বুলিও ছাইদুল ইছলামে অন কেমেৰা স্বীকাৰোক্তি দিয়ে । পৰৱৰ্তী সময়ত কলগাছিয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চোৰটোক থানালৈ লৈ যায় ৷