.

ব‍্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে ৰঙালী বিহুৰ বাবে সাজু সূৰুযমুখী লোকবাদ‍্যৰ দল Published on: 39 minutes ago

Koo_Logo Versions

ৰঙালী বিহুৰ অনুষ্ঠানত ব‍্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে সাজু সূৰুযমুখী লোকবাদ‍্যৰ দল (Group of Folk Music Instrument Ready for Bihu)৷ অসমৰ থলুৱা বাদ‍্য আৰু নৃত‍্যক সাৰোগত কৰি কলিয়াবৰৰ কেইবাগৰাকী যুৱক-যুৱতীৰ চিন্তাৰ ফচল সুৰুযমুখী লোকবাদ‍্যৰ দলটিয়ে ইতিমধ্যে আখৰা সম্পূৰ্ণ কৰি সাজু হৈছে অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে (Cultural group of Kaliabor)। উল্লেখ্য যে, ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে বিগত দুটা বছৰৰ সমাপ্তিৰ পাচত পূৰ্ণোদ্যমেৰে সাজু হৈছে সূৰুযমুখী লোকবাদ‍্যৰ দল ৷