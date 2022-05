.

Kaziranga golden tiger: এশিঙীয়া গঁড়ৰ মাজত সোণালী বাঘৰ বিচৰণ Published on: 40 minutes ago

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সোণালী বাঘৰ বিচৰণ (Golden tiger in Kaziranga National Park) ৷ এজাক এশিঙীয়া গঁড়ৰ মাজত এটা সোণালী ৰঙৰ বাঘে বিচৰণ কৰি ফুৰা ভিডিঅ’ সম্প্ৰতি ভাইৰেল হৈ পৰিছে চ’ছিয়েল মিডিয়াত (Kaziranga golden tiger video) ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ অহা বেংগালুৰুৰ এজন পৰ্যটকে এই মনোৰম দৃশ্য বন্দী কৰিছিল তেওঁৰ কেমেৰাত । জানিব পৰা মতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত পূৰ্বৰ তুলনাত বহুখিনি বৃদ্ধি পাইছে বাঘৰ সংখ্যা । বৰ্তমান কাজিৰঙাত বাঘৰ সংখ্যা হৈছে ১২১ টা (Total population of tiger in Kaziranga)৷