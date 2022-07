.

বিলাসী বাহনত ছাগলী চোৰ কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী গৌতম Published on: 12 minutes ago

চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বগৰি চাপৰিৰ পৰা 9 জুনত বিলাসী গাড়ীৰে ছাগলী চুৰি কৰিবলৈ অহাৰ সময়ত বাহনসহ ৰাইজৰ হাতত আটক হয় এটা ছাগলী চোৰ(Gang used to use luxury car to steal goats) ৷ স্থানীয় লোকে চোৰৰ দলটোৰ পৰা 9 টাকৈ ছাগলী উদ্ধাৰ কৰে যদিও ঘটনাস্থলীৰ পৰা কেইবাটাও চোৰ পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আৰক্ষীয়ে পাছত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখি দুই অভিযুক্তক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে । ইয়াৰ পাছত মঙলবাৰে পুনৰ মৰাণহাট আৰক্ষীয়ে চাবুৱাৰ ৰাইদাং বিন্ধাকতাৰ পৰা গৌতম সোণোৱাল ওৰফে নিৰু(২৬) নামৰ এটা ছাগলী চোৰক আটক কৰে ৷ বিগত প্ৰায় এমাহ ধৰি পলাতক অৱস্থাত আছিল গৌতম সোণোৱাল । সম্প্ৰতি মৰাণহাট আৰক্ষীয়ে ছাগলী চোৰটোক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।