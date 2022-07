.

সাৱধান ! আপুনি বাৰু ছাগলী পোহে নেকি ? কিয়নো ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ছাগলী চোৰৰ ঘটনা (Incidence of goat theft on the rise in Assam) ৷ বুধবাৰে ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত টিয়ামাৰীৰ জুলাপাৰাত বিলাসী বাহন লৈ ছাগলী চুৰি কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল এজন ভি আই পি চোৰ ৷ অৱশ্যে আন দুটা চোৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে বুলি স্থানীয় লোকে সদৰি কৰে ৷ ঘটনা অনুসৰি, এখন বিলাসী বাহনৰ ভিতৰত কেবাটাও ছাগলী প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় একাংশৰ মাজত সন্দেহৰ সৃষ্টি হয় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চাৰিটাকৈ ছাগলীসহ এটা চোৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Goat thief arrested by Gauripur police)। লগতে ছাগলী চুৰিকাৰ্যত ব্যৱহৃত বিলাসী বাহনখনো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ৷