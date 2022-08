.

গোৱালপাৰাত জিলা উপায়ুক্ত খনীন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে উত্তোলন কৰিলে জাতীয় পতাকা Published on: 3 hours ago

দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে সোমবাৰে গোৱালপাৰা জিলাত ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয় (76th Independence day of India) । গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত JTS খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হয় স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী (76th independence day celebration In Goalpara) ৷ গোৱালপাৰা জিলা উপায়ুক্ত খনীন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাবে উপস্থিত থাকি ত্ৰিৰংগা উত্তোলন কৰে (Goalpara DC hoisting flag of 76th Independence day) ।