.

কান্ধত শৱদেহ লৈ বোকাখাতৰ ৰাজপথত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ Published on: 35 minutes ago

Koo_Logo Versions

কান্ধত শৱদেহ লৈ বোকাখাতৰ ৰাজপথত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ (Gaurav Gogoi in protest)। কিন্তু কাৰ শৱদেহ ল'লে সাংসদ জনে ? বোকাখাতৰ ৰাজপথত সাঙীত এটা মৃতদেহ লৈ আগবাঢ়িছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ । কিন্তু এয়া কোনো মৃত ব্যক্তিৰ দেহ নহয় ৷ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি, বিশেষ কৈ চিলিণ্ডাৰৰ অভাৱনীয় হাৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত বোকাখাতত চিলিণ্ডাৰৰ প্ৰতিকী মৃতদেহ সাঙিত লৈ প্ৰতিবাদত নামিল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ (Gaurav Gogoi protest against price hike)। বোকাখাত কংগ্ৰেছ ভৱনৰ পৰা কেইবা শতাধিক কংগ্ৰেছী নেতা কৰ্মীক লগত লৈ বোকাখাত চহৰলৈ প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে (Congress protest in Bokakhat)। বিজেপি চৰকাৰ হায় হায়, চৰকাৰৰ বিকাশ ৰাইজৰ অৰ্থৰ বিনাশ, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক, ৰন্ধন গেছৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক আদি বিভিন্ন শ্ল'গানেৰে প্ৰতিবাদকাৰী সকলে বোকাখাতৰ পৰিবেশ উত্তাল কৰি তোলে ।