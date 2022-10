.

শোণিতপুৰ জিলাত গাঞ্জাৰ বিৰূদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত(Anti drugs mission by Assam police) । ইয়াৰ মাজতে শণিবাৰে চাৰিদুৱাৰ আৰু শালনিবাৰী আৰক্ষীয়ে এক যুটীয়া অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়(Huge amount of ganja seized in Sonitpur) । চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বামুনগোলাইদিত AS 01BJ 0061 নম্বৰৰ বাহনখনৰ পৰা জব্দ কৰে বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা । গোপন সূত্ৰৰ আধাৰত চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে গাড়ীক অনুসৰণ কৰি আৰক্ষীয়ে গাড়ীখন ৰখাবলৈ কেইবাবাৰো নিৰ্দেশ দিয়ে যদিও চালকে গাড়ীখন নৰখাই তীব্ৰ বেগত গৈ থকাত চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী আৰু শালনিবাৰী আৰক্ষীয়ে গাড়ীখন ৰখোৱাৰ উদ্দেশ্য চকালৈ লক্ষ্য কৰি গুলিবৰ্ষণ কৰি গাড়ীখ ৰখাবলৈ সক্ষম হয় । কিন্তু গাড়ীখনৰ চালকজনে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় । বৰ্তমান চালকজনক আটক কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে চাৰিদুৱাৰ আৰু শালনিবাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । গাড়ীখনত প্ৰায় ২১৮ কেজিৰো অধিক গাঞ্জা আছিল বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰে ।