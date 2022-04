.

গাঞ্জাসহ আটক হ'ল আব্দুল কালাম

পাঁচ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জাসহ আটক হ'ল আব্দুল কালাম (One arrested with five kilograms of ganja) ৷ উল্লেখ্য যে, এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি শনিবাৰে হোজাই জিলাৰ ডবকাৰ গাছতলাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই পাঁচ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জাসহ আব্দুল কালাম নামৰ এজন লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Ganja seized at Doboka in Hojai) ৷ ডবকা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মিন্টু সন্দিকৈয়ে জনোৱা মতে, ধৃত আব্দুল কালামৰ ঘৰ যমুনামুখৰ মিলনপুৰত ৷ সম্প্ৰতি ডবকা থানাত ধৃত আব্দুল কালামক আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷