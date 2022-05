.

কলঙৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিলে মিলনপুৰৰ গড়কাপ্তানী পথ Published on: 2 hours ago

হঠাৎ উফন্দি উঠিছে নগাঁৱৰ কলং । কলঙৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিলে নগাঁও চহৰৰ মিলনপুৰ গড়কাপ্তানী পথ । যাৰবাবে এতিয়া বানৰ আতংকত নগাঁও চহৰবাসী(Flood water breaks the road in Nagaon) । কলঙৰ পাৰৰ বহু বাসগৃহ ইতিমধ্যেই জলমগ্ন হৈছে কলঙৰ বাঢ়নী পানীত(Flood in Nagaon) । প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে মিলনপুৰ, মধুপুৰৰ পথেৰে যাতায়ত(Flood Situation in Assam) ।