অপৰিৱৰ্তিত হৈয়ে আছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি (Flood in Assam 2022) ৷ বিগত কেবাদিনো ধৰি দি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উজনিৰ পৰা নামনিলৈ প্ৰায়বোৰ গাঁৱে এতিয়া পানীৰ তলত (Flood report in Assam) ৷ ইফালে ৰঙিয়াতো বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Flood situation remains critical at Rangia ) ৷ ধুহিবালা অঞ্চলত পাঁচ দিন পূৰ্বে বৰলীয়া নৈৰ মথাউৰি দুই ঠাইত চিঙি যোৱাৰ ফলত প্লাৱিত হৈ পৰিছে ৰঙিয়াৰ বৰদোঙা বটাকুছি অঞ্চল (Flood at Rangia) ৷ বানে সপোনৰ ঘৰখন বুৰাই পেলোৱাত নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বন্যাৰ্তই । আশ্ৰয় শিবিৰত বাস কৰি থকা এইসকল বানাক্ৰান্তৰ মাজত এতিয়া এটুপি খোৱাপানী আৰু এমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ কোনো লোক উপস্থিত নোহোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বানপীড়িত জনতা ।