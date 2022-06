.

সোৱণশিৰিৰ বাঢ়নী পানীত জলমগ্ন বিহপুৰীয়াবাসী Published on: 35 minutes ago

ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Flood in Assam 2022) ৷ বিগত কেইবাদিনো ধৰি দি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উজনিৰ পৰা নামনিলৈ প্ৰায়বোৰ গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত (Flood report in Assam) ৷ ইফালে সোৱণশিৰিৰ বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে বিহপুৰীয়াৰ বাঁহগড়া ধুনাগুৰি অঞ্চলৰ প্ৰায় ১০ খনৰো অধিক গাঁৱৰ বহু পৰিয়াল (Flood at Bihpuria) ৷ বিগত ৫ দিনেই বানত আৱদ্ধ হৈ থকা বানাক্ৰান্তৰ মাজত এতিয়া এটুপি খোৱাপানী আৰু এমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে (Flood situation remains critical at Bihpuria) ৷ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ কোনো লোক উপস্থিত নোহোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বানপীড়িত জনতা ।