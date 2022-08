.

ডিব্ৰুগড়ত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই Published on: 3 hours ago

Koo_Logo Versions

ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰৰ সমান্তৰালকৈ সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়তো দেশৰ 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় (76th Independence Day at Dibrugarh) । ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৃষি আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে (Minister Atul Bora hoisting the national flag in Dibrugarh) । ইয়াৰ পূৰ্বে কেবিনেট মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে শ্বহীদ সকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত চহৰখনৰ চৌকিডিংগী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা দেশৰ 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি কেবিনেট মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ভাষণত ৰাজ্য চৰকাৰৰ আমোলত ৰূপায়ণ হোৱা বিভিন্ন কৰ্মমুখী আঁচনিৰ সৰ্ম্পকত বক্তব্য আগবঢ়ায় । প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে কাৰ্যসূচীত পূৰ্বতকৈও নাগৰিকৰ উপস্থিতি সংখ্যা কম যদিও চহৰখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা অহা জনসাধাৰণৰ উপস্থিতিত সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰা হয় স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ।