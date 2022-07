.

First Monday of Sawan Month Today : ঐতিহাসিক শিৱ দৌলত ভিৰ অগনন ভক্তৰ Published on: 35 minutes ago

Koo_Logo Versions

আজি শাওণ মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ (First Monday of Sawan Month Today) । দেৱাদি দেৱ মহাদেৱৰ আশিষ বিচাৰি পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে দেশ তথা ৰাজ্যৰ শিৱ মন্দিৰসমূহত ৷ বাদ পৰি ৰোৱা নাই ঐতিহ্যমণ্ডিত ঐতিহাসিক শিৱ দৌলতো (Shiva puja at Shiva Dol) ৷ পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত বৈছে শিৱ দৌলত (Countless devotees flock to historic Shiva Dol) ৷ বিগত প্ৰায় দুটা বছৰৰ অন্তত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে হাতে হাতে দুগ্ধ, পুষ্প, অৰ্ঘ, ধূপ, চাকি, নৈবদ্যৰে মহাদেৱক পূজা কৰি সকলোৰে মংগলৰ হকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে (Sawan month 2022)৷ আনকি আগন্তুক আৰু চাৰিটা সোমবাৰত ভক্তৰ সমাৱেশ হ'বলগীয়া ঐতিহাসিক দৌলত দৌল পৰিচালনা সমিতিয়ে ভক্তৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সা-সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে দৌল উন্নয়ন সমিতিৰ সম্পাদক বসন্ত গগৈয়ে ৷