.

মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যক বিদায়ী সম্বৰ্ধনা Published on: 13 minutes ago

Koo_Logo Versions

মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ উদ্যোগত জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰথমগৰাকী উপাচাৰ্য ড৹ ডম্বৰুধৰ নাথৰ বিদায় সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়(First VC of Majuli Cultural University) । মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হৈ শিক্ষক, কৰ্মচাৰী, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে মাজুলীৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু ৰাইজে বিদায়ী উপাচাৰ্যগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে (Outgoing Vice-Chancellor of Cultural University felicitated) । মাজুলীত স্থাপন হোৱা অসমৰ প্ৰথমখন সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়(Assam first cultural university in Majuli)ৰ উপাচাৰ্যৰ দৰে গুৰুদায়িত্ব বহন কৰি বিশ্ববিদ্যালয়খন আগুৱাই নিয়াৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰা নাথক জিলা প্ৰশাসনৰ হৈ বিদায় সম্বৰ্ধনা জনায় জিলা উপায়ুক্ত পুলক মহন্তই । সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটোত ভাগ লোৱাৰ অন্তত সাংবাদিকৰ আগত তেখেতৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰাৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰে উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে ।