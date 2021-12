.

Indian Army Chopper Crash : প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে সদৰি কৰিলে সবিশেষ... Published on: 52 minutes ago



মই কেইজনমান যাত্ৰীক হেলিকপ্টাৰখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত(Indian Army chopper crash) হোৱাৰ আগতে জুইত বাগৰি পৰা দেখিছিলো । এজন ব্যক্তি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰৰ পৰা বাগৰি ওলাই আহিছিল ৷ এই মন্তব্য তামিলনাডুৰ কুন্নুৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত ভাৰতীয় বায়ু সেনা(IAF chopper crashed in Tamilnadu)ৰ MI 17V5 হেলিকপ্টাৰখনৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কৃষ্ণ কুমাৰৰ । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনত কৃষ্ণ কুমাৰে দুৰ্ঘটনাটোৰ সময়ত দেখা দৃশ্যাংশ বৰ্ণনা কৰি এই কথা ব্যক্ত কৰে । কৃষ্ণ কুমাৰে দুৰ্ঘটনাৰ পাছত এজন স্থানীয় লোকৰ সহায়ত চলোৱা উদ্ধাৰ অভিযানৰ লগতে কেনেদৰে আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক অৱগত কৰি আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰে এই বিষয়ে সদৰি কৰে ৷ হেলিকপ্টাৰখনত চি ডি এছ বিপিন ৰাৱাট(CDS Gen Bipin Rawa on board the crashed chopper) আৰু পত্নীসহ আছিল ১৪ গৰাকী আৰোহী ।